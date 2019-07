Vijf jaar geleden overleed André Wyckstandt, bezieler van Oogstfeesten: “Bij de opbouw is de gedachte aan mijn vader nooit ver weg” Opvolger Summerfest schiet vrijdag uit de startblokken Joeri Seymortier

31 juli 2019

15u05 6 Aalter Vandaag is het dag op dag vijf jaar geleden dat André Wyckstandt overleed, de bezieler van de Oogstfeesten in Aalter. Net nu wordt op ‘zijn’ terrein alles in gereedheid gebracht om de opvolger Summerfest dit weekend te doen knallen. “Bij zo’n opbouw is de gedachte aan André nooit ver weg. En zeker vandaag niet”, klinkt het bij de medewerkers.

31 juli 2014. De Oogstfeesten hadden er een knaleditie van hun schlagerfestival opzitten, maar later die avond kwam het vreselijke nieuws binnen dat voorzitter André Wyckstandt overleden was aan hartfalen. Hij was ’s namiddags onwel geworden op zijn feestterrein. Zanger Christoff had hem nog een schouderklopje gegeven. Maar ’s avonds bleek zijn hart toch te zwak. Dag op dag vijf jaar later wordt op zijn terrein in het Hageland met man en macht gewerkt, om de feesttent voor Summerfest 2019 op te bouwen.

Héél zwaar weekend

“Wanneer we op het terrein alles opbouwen, is de gedachte aan mijn vader nooit veraf”, zegt zoon Geert Wyckstandt, die in de voetsporen van André treedt. “Bijna niet te geloven dat het alweer vijf jaar geleden is dat vader overleed. Het lijkt wel gisteren. Op de startdag van zijn eigen Oogstfeesten, dan nog wel. We hebben dat jaar alles gewoon laten doorgaan, omdat vader dat zeker zo gewild zou hebben. Maar ik herinner mij dat het een onwaarschijnlijk zwaar weekend was. Vrijdagavond gaan we zeker nog eens aan vader denken. Met onze Ambiance XXL-avond gaan we voor de onvervalste feestavond, die vader zo graag had. Als hij een volle tent uit de bol zag gaan, was hij altijd dolgelukkig. Dat zou hij vrijdagavond zeker ook zijn.”

Zoon Geert

Zoon Geert Wyckstandt is wel bij de opbouw van het feestterrein aanwezig, maar zelf sleuren met palen en tenten doet hij dit jaar niet. “Ik ben dit jaar ook door het oog van de naald gekropen”, zegt Geert. “Op 23 maart ben ik zelf ook getroffen door een zware hartaanval. Ik heb enkele overbruggingen gekregen, en ben nog volop aan het revalideren. Deze editie hebben we meer dan ooit beroep moeten doen op ons sterk team medewerkers, om de voorbereidingen van Summerfest in goede banen te leiden”, zegt Geert.

#Likeme

De editie 2019 van Summerfest Aalter zou wel eens de meest succesvolle in jaren kunnen worden. Op vrijdag 2 augustus is er de ambianceavond met Viktor Verhulst en Kobe Ilse, Willy Sommers, Get Ready en de Confetti’s. Op zaterdag is er de fuif. Zondag is er de tractorpulling met Dirk De Smul als presentator, en wordt een volkstoeloop verwacht voor #Likeme en Nachtwacht. “We hebben het feestterrein vergroot en hebben nu 80.000 vierkante meter terreinen”, zegt Ellen Eggermont. “Er is ook een pak meer gratis parking, zodat iedereen op een comfortabele manier kan komen feesten.”

Wie online een duoticket koopt voor vrijdag en zaterdag, krijgt er gratis een ticket voor zondag bovenop.

Info: www.summerfest-aalter.be.