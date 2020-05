VIDEO: Taborschool Lotenhulle pakt uit met lied voor moederdag Joeri Seymortier

07 mei 2020

14u55 3 Aalter De mama’s van de kinderen van de Taborschool in Lotenhulle worden voor moederdag verrast met een eigen lied.

De kinderen kunnen door de coronamaatregelen nog niet naar school. “In de Taborschool van Lotenhulle gingen we op zoek naar een creatief alternatief om de mama’s op zondag 10 mei toch in de bloemetjes te zetten”, zegt zorgcoördinator Koen De Dobbelaere. “Dit jaar is er geen groot arsenaal aan knutselwerkjes en kaartjes. Er werd gekozen voor het componeren van een passend lied voor alle mama’s. Samen met Tom Peeters van KLIM Gent heb ik aan een moederdagnummer gewerkt, elk vanuit ons eigen kot. De mama’s van de kinderen die in Taborschool Lotenhulle school lopen, mochten een foto van zichzelf met hun kroost doorsturen. Deze kiekjes vormen samen met de tekst van het lied het concept voor de videoclip.”