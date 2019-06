Video. Kaaswinkeluitbater reageert op roddels over sluiting: “Ik ben dat fake news spuugzat!” Wouter Spillebeen

17u10 1 Aalter Maarten Lanckzweirt van kaas- en delicatessenwinkel Chee(r)se in Aalter moest onlangs voor de zoveelste keer uitleggen aan een klant dat hij niet van plan is om de winkel te sluiten. Een hardnekkige roddel dat de zaken niet goed zouden gaan, blijft maar terugkeren en daarom besloot hij met een video op facebook te reageren. “Zo’n roddels zijn nefast voor alle winkels.”

In de video maakt Maarten duidelijk dat hij het beu is dat het ‘fake news’ over zijn zaak blijft terugkeren. “Het gebeurt regelmatig dat een vaste klant binnenkomt en zegt dat ze hoorden dat we zullen stoppen”, vertelt hij. “De laatste keer werd er gezegd dat we het gebouw zouden verkopen en dat er een nachtwinkel zou komen. Dan zou ik toch wel de eerste moeten zijn die ervan weet! Ik lach er een beetje mee, maar het is ook ontzettend vervelend.”

De zaken gaan zeker niet slecht voor Chee(r)se. “Het is nu even een rustigere periode voor de kaaswinkel, maar we zitten niet met de handen in het haar of zo. Met de werken in Aalter is er wel een probleem met de bereikbaarheid en sommige winkels hebben de deuren al moeten sluiten, maar bij ons is dat zeker nog niet het geval. Een tijdje geleden had ik ook gehoord dat de winkel van een klant zou sluiten. Ook dat bleek niet te kloppen.”

“Ik weet niet hoe die roddels ontstaan en of er een slechte bedoeling achter zit. Misschien zijn het klanten die iets mis begrepen hebben of mensen met slechte bedoelingen die jaloers zijn op ons? Het is moeilijk om de bron te achterhalen”, zucht Maarten.

Maarten maakte de video om de roddels voor eens en voor altijd in de kiem te smoren, maar ook om andere handelaars te helpen. “Ik wilde een video maken in het belang van alle handelaars, want zo’n roddels zijn echt nefast voor winkels”, legt hij uit. “Wie een eigen zaak opstart, neemt een groot financieel risico. We stoppen er enorm veel werk in. De roddels raken ons niet alleen op professioneel vlak, maar ook persoonlijk. De laatste keer dat ik vertelde dat een klant dacht dat we zouden sluiten, begon mijn vriendin te huilen. Het raakt ons dus echt in ons hart.” Tenzij dat het bericht over een sluiting van de handelaar zelf komt, neem je het dus beter met een korreltje zout.