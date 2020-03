Verveling door corona? Boeken uit bib Aalter kan je nog altijd afhalen na reservering Joeri Seymortier

20 maart 2020

09u46 0 Aalter De bibliotheek van Aalter is dan wel dicht door de coronacrisis, maar lezers kunnen nog altijd boeken bestellen en afhalen.

Heel wat mensen hebben meer vrije tijd door de coronacrisis, en dan is lezen een goed idee. Maar de bibliotheken zijn net nu gesloten. In Aalter is er een afhaalsysteem. “Lezers kunnen werken uit de hoofdbibliotheek reserveren en daar afhalen”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “De collecties van de uitleenposten zijn niet beschikbaar. Op aalter.bibliotheek.be vind je de catalogus met alle beschikbare werken. Reserveren kan enkel online via Mijn Bibliotheek, en dat met een maximum van twintig materialen.”

Gereserveerde werken kunnen vanaf de volgende werkdag afgehaald worden in de hoofdbibliotheek in Aalter-centrum, op weekdagen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur. De bib is dicht, je krijgt de materialen aan de deur. “Gelieve geen kinderen mee te brengen, of in de auto te laten zitten, om geen onnodige risico’s te nemen”, klinkt het nog.

Materialen terugbrengen kan alleen via de inleverbus van de hoofdbibliotheek, Boomgaardstraat 10. Info: www.aalter.be.