Verpleegster doet huwelijk nog eens over voor bewoners rusthuis: “Zalig om mijn trouwkleed nog eens aan te doen” Joeri Seymortier

04 juli 2019

16u22 6 Aalter Rusthuis Veilige Have in Aalter was donderdag het decor voor een huwelijk. Delphine Ally, verpleegkundige op de afdeling Zilverberk, trouwde er met Jens Defauw.

Het koppel was eigenlijk al op 1 juni getrouwd in Kanegem. Delphine werkt in het rusthuis, maar voor de bewoners van haar afdeling was het moeilijk om naar het huwelijk te gaan. Daarom besloot het rusthuis om het huwelijk gewoon nog eens over te doen, in de kapel van het rusthuis. Deze keer zaten alle rusthuisbewoners op de eerste rij. Na de huwelijksmis reed het koppel met de rolwagenfiets door een erehaag van rusthuisbewoners, en werden ze bedolven onder de rijst. Afsluiten gebeurde met bubbels en een huwelijkstaart.

“Zalig om mijn trouwkleed nog eens te mogen aandoen”, zegt Delphine. “De huwelijksdag ging zo snel voorbij, dat het wel leuk is om dit nog eens te herbeleven. Of we ook de huwelijksnacht gaan herdoen? Dat houden we lekker voor onszelf”, klinkt het.