Verlichte Boerderijtocht Bellem en Hansbeke viert tiende verjaardag Joeri Seymortier

26 augustus 2019

11u41 0 Aalter Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus organiseert Landelijke Gilde Bellem de tiende Verlichte Boerderijtocht in Bellem en Hansbeke.

De wandeltocht langs verlichte boerderijen lokte de voorbije jaren 2.000 tot 3.000 deelnemers per dag. Ook vrijdag en zaterdag kan je de avondfietstocht beleven. De inwoners langs het parcours worden uitgenodigd om hun huis of tuin mooi te verlichten, met lampjes, kaarsen en theelichtjes. Langs het parcours zijn er vier stopplaatsen. Je betaalt 5 euro om mee te rijden. Drank en hapjes op de stopplaatsen zijn zelf te betalen. Elke deelnemer maakt ook kans op een ballonvlucht voor twee personen. Er moet wel een tien voorkomen in je naam of adres. Ook fonetisch is toegestaan, dus ook een Martine kan in de prijzen vallen.

Info: www.verlichteboerderijtocht.be.