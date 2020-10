Verkoop Kasteel Poeke tegen eind dit jaar rond: “Aalternaren zullen hun plek zeker behouden” Joeri Seymortier

13 oktober 2020

13u54 0 Aalter De symbolische verkoop van het Kasteel van Poeke in Aalter aan de Vlaamse overheid, moet tegen eind dit jaar volledig rond zijn.

Aalter staat het Kasteel van Poeke af aan Vlaanderen, die het op haar kosten verder gaat uitbouwen tot een toeristische en culturele trekpleister. Dat gebeurt voor een symbolische euro. Het nieuws werd begin deze zomer bekend gemaakt. “We hebben net een eerste bijeenkomst achter de rug”, zegt schepen Luc De Meyer (N-VA). “De verkoop zou tegen het einde van het jaar helemaal geregeld moeten zijn. We zijn ook volop bezig met het opstellen van de verkoopsvoorwaarden. Laat het duidelijk zijn: het is de bedoeling dat de Aalternaren en de verenigingen uit Aalter ook na de verkoop een prominente plaats in het mooie kasteel behouden. Natuurlijk wordt het anders, want wij zullen vanaf volgend jaar geen eigenaar meer zijn. Maar de Vlaamse overheid is enthousiast over alles wat nu al in het kasteel gebeurt, zoals onze klassieke concerten en de Biënnale. Het is in ieder geval de bedoeling dat we ook in de toekomst als gemeente en als Aalternaren zoveel mogelijk in het kasteel kunnen blijven organiseren.”