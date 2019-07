Verkaveling voor ruim 100 gezinnen blaast zuurstof in dorpje Aalter-Brug: “Veel leuker dan het zicht op die oude fabrieksmuur” Dit weekend kermis met optredens, Sterkste Man en vuurwerk Joeri Seymortier

04 juli 2019

09u29 0 Aalter Het dorpje Aalter-Brug is in volle groei. Tussen de Vaart en de N44 werd de oude weverij gesloopt, en wordt ondertussen goed gebouwd. In de appartementen aan het water, wonen ondertussen de eerste nieuwe inwoners. Ook de komende jaren zal nog een pak gebouwd worden. Dit weekend viert Aalter-Brug kermis.

Waar tot voor kort de lege fabrieksgebouwen van de oude weverij stonden, komt nu een nieuwe verkaveling uit de grond. Voor een dorp van zowat duizend inwoners een hele verandering. “Aan het kanaal staat al een nieuw appartementsgebouw. Van de 35 appartementen is er daar nog maar één te koop”, zegt Jef Meerschman van Mevaco. “We hebben ook acht woningen gebouwd langs de Sint-Godelievestraat, en daarvan is de helft vandaag verkocht. We hebben nu ook een bouwaanvraag ingediend om recht tegenover de kerk. Daar gaan we twee woonblokken, van samen 35 wooneenheden bouwen. Daartussen komt een plein, dat eigenlijk een doortrekking wordt van het huidige kerkplein. In een laatste fase komt ook nog een appartementsblok aan de kant van de N44.”

Buurtwinkeltje

Dat het dorp groeit, voelen ze ook in ’t Buurtwinkeltje in Aalter-Brug. Een klein gezellig dorpswinkeltje, waar je voor zowat alles terecht kunt. Een grote nieuwe verkaveling, is een pak meer potentiële klanten. “In de appartementen aan de kant van de vaart wonen nu al de eerste gezinnen, en dat voel je meteen in de winkel”, zegt Ann Buyck. “Een paar jaar geleden was dat hier een oude fabrieksgebouw dat al jaren leeg stond. Aalter-Brug keek op een blinde fabrieksmuur. Nu staan er al appartementen aan het water, en wordt ook in de Sint-Godelievestraat al volop gebouwd. Laat die nieuwe gezinnen maar komen, want dat is nieuwe zuurstof voor Aalter-Brug”, zegt Ann.

Aalters talent

Aalter-Brug heeft alle reden tot feesten, en viert dit weekend kermis. ’t Buurtwinkeltje is het hele jaar door zowat de maïzena van het dorp, en dus ook bij de kermis zorgen zij voor een apart programma. “Op vrijdag 5 juli starten we om 20 uur met een optreden van Angelo Martinez”, zegt Ann. “Op zaterdag zijn de artiesten van Aalter zelf aan de beurt, met om 20 uur Chris Clark en om 21.30 uur Jason Bradley. Op zondag 7 juli serveren we beenhesp en op maandag 8 juli is er hier doorlopend terras met koffiekoeken, broodjes, hamburgers en worsten. Het hele weekend staat er ook een springkasteel voor de kinderen.”

Wim Soutaer

Het feestcomité van Aalter-Brug zorgt vrijdagavond ook voor een nieuwe vlag voor het dorp. Om 20.30 uur trakteert het feestcomité op een receptie met verschillende bieren. Azdamme speelt in de tent, en aan café Check-In zijn er optredens van Bandit en Gregori. Zaterdag is er een toeristenkoers, en zingt Marino aan de Check-In.

Zondag is er de hele middag de wedstrijd van de Sterkte Man, en om 16 uur zingt Wim Soutaer in de tent aan de feestzaal. Maandag start de grote rommelmarkt om 8 uur, en is er om 22.30 uur het vuurwerk.