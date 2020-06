Verenigingen Aalter liggen stil door corona: “Toch krijgen ze zelfde subsidie” Joeri Seymortier

19u47 0 Aalter De verenigingen in Aalter mogen dit jaar toch op een mooie subsidie van de gemeente rekenen, ook al ligt de werking door de coronacrisis grotendeels stil.

De organisatie van regelmatige activiteiten of evenementen is een belangrijke voorwaarde om in Aalter subsidies te mogen ontvangen als erkende vereniging. “Bijzondere tijden vragen echter om bijzondere oplossingen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Als gemeente stellen we daarom voor om voor het werkjaar 2020 alle erkende Aalterse verenigingen hetzelfde subsidiebedrag als in het voorgaande jaar uit te betalen. We doen dat om alle onzekerheid en eventuele latere financiële zorgen bij de verenigingen de kop in te drukken.”

Alle erkende socio-culturele, culturele, sport- en jeugdverenigingen uit Aalter moeten volgend jaar geen bewijsstukken over hun werking bezorgen aan het gemeentebestuur. De socio-culturele verenigingen zullen samen 61.750 euro ontvangen, de sportverenigingen ruim 66.000 euro, en de jeugdverenigingen ongeveer 30.000 euro.