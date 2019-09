Verbouwing kasteelhoeve Poeke start in 2020 Joeri Seymortier

10 september 2019

11u19 0 Aalter De gemeente Aalter wil volgend jaar starten met de verbouwingswerken aan de kasteelhoeve, aan het Kasteel van Poeke.

De stallen van de oude kasteelhoeve aan het Kasteel van Poeke worden na honderd jaar gesloopt, en er wordt een nieuwe stal gebouwd. Daarin zal ook een bezoekerscentrum onder gebracht worden. De oude kasteelhoeve van Poeke werd acht jaar geleden al afgebroken, maar de authentieke stallen van meer dan honderd jaar oud staan er nog altijd. Ze zijn helemaal uitgeleefd en moeten dringend vervangen worden.

“De verbouwingswerken zullen volgend jaar effectief starten”, zegt schepen Luc De Meyer (N-VA). “Er komt onder andere een bezoekerscentrum, zodat we ook veel meer klassen kunnen ontvangen, en kinderen kennis kunnen laten maken met deze mooie natuur. De kasteelhoeve zal ook een stek worden voor sociale tewerkstelling. Het gaat om mensen die op de gewone arbeidsmarkt geen job vinden, over migranten, mensen met werkstraffen of jongeren die schoolmoe zijn. Deze kasteelhoeve heeft ook een belangrijke sociale functie.”