Verbod op oplaten ballonnen staat (nog) niet in nieuw politiereglement Aalter Joeri Seymortier

26 juli 2019

14u18 3 Aalter Aalter verbiedt voorlopig nog niet om heliumballonnen op te laten.

Op het einde van het schooljaar haalden de kinderen van de Taborschool in Bellem waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) naar de school, om hem warm te maken voor enkele nieuwe milieumaatregelen. Eén van de voorstellen van de kinderen was om een verbod in te voeren op het oplaten van heliumballonnen. De kinderen willen zo vermijden dat het plastic van die ballonnen in de zee terecht komt.

“We hebben net een nieuw politiereglement voor de nieuwe fusiegemeente Aalter gestemd, maar daar is geen verbod op het oplaten van heliumballonnen in te zien”, zegt raadslid Mieke Schauvliege (Groen). “Heel eigenaardig, want de burgemeester heeft dat in de school van Bellem verdedigd. Dus we hadden dit in het nieuwe politiereglement van de fusiegemeente Aalter willen zien.”

Burgemeester Hoste vraagt geduld. “We gaan eerst sensibiliseren en dan pas verbaliseren”, zegt Patrick Hoste. “De kinderen van de Taborschool Bellem hebben een affiche gemaakt, en die gaan we zeker in TotAalter publiceren. Een verbod op ballonnen is een zeer wijs idee van die kinderen. Maar het is nu nog te vroeg om dat in een GAS-reglement op te nemen. Prachtig idee, maar alles op z’n tijd. Eerst gaan we het signaal van die jongeren van amper 10 jaar oud de wereld in sturen.”