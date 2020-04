Veilig tuinbezoek in rusthuis Aalter: “Niets doen zou het gemakkelijkst zijn. Maar hier is echt nood aan!” Joeri Seymortier

22 april 2020

11u57 0 Aalter Woonzorgcentrum Veilige Have in Aalter laat sinds woensdag op een veilige manier tuinbezoek toe tussen rusthuisbewoners en hun familie. Bezoek komt niet in het rusthuis, dus er worden geen regels geschonden. Buiten in de tuinen wordt overal meer dan twee meter afstand voorzien, en loopt alles vlot en veilig. “Hier hebben we echt op gewacht. Na al die weken is dit een verademing”, klinkt het aan de hekken.

De sleutel blijft nog altijd verplicht op het slot in elk rusthuis in Vlaanderen. Bezoek van familie aan de bejaarde bewoners is al weken niet mogelijk. In Veilige Have in Aalter waren ze al van voor de hele heisa van vorige week op zoek naar een veilig alternatief. En dat wordt nu voor de eerste dag uitgerold.

“Bezoek mag niet binnen, maar wij organiseren bezoek in de tuinen van ons woonzorgcentrum”, zegt directeur Nancy Sturtewagen. “We hebben voor een brede afscheiding gezorgd, zodat de familie en de bewoners minstens twee meter uit mekaar blijven. Rond ons woonzorgcentrum hangen pijltjes naar de aparte tuin van elke afdeling, zodat de bezoekers niet binnen moeten. We hebben in totaal zes tuinen ingericht als bezoekplaats, zodat alles gespreid gebeurd. Er kan ook maar één vaste bezoeker per bewoner op bezoek komen, en enkel op afspraak. Zo zorgen we er voor dat het ook buiten niet te druk wordt. Na elk bezoek wordt alles ook grondig ontsmet.”

Skypen en elkaar eens zien op WhatsApp is zeker leuk, maar voor oudere mensen gaat er niets boven iemand in het echt zien. Nancy Sturtewagen, directeur Veilige Have

Veilige Have blijft voorlopig goed gespaard van coronabesmettingen, maar toch wordt geen enkel risico genomen. “Niets doen en de deuren gesloten houden, zou op dit moment inderdaad het gemakkelijkst zijn”, zegt directeur Sturtewagen. “Maar wij merken bij onze bewoners dat er echt nood is aan een bezoek van hun familie. Skypen en elkaar eens zien op WhatsApp is zeker leuk, maar voor oudere mensen gaat er niets boven iemand in het echt zien. Natuurlijk is de strijd om het coronavirus hier buiten te houden de hoofdzaak. Maar wij willen ook dat onze bewoners zich goed voelen in hun vel. Een dikke pluim voor mijn volledig team dat echt veel inspanningen doet om onze bewoners in deze lockdown toch leuke dagen te bezorgen. Er is een grote gedrevenheid, en ik ben trots op alle extraatjes die ze elke dag doen.”

Het personeel van Veilige Have doet echt zijn best om onze ouders zo goed als mogelijk te verzorgen. Enorme dankbaarheid voor het hele team. Bezoeker van bewoners

Een stormloop was het op de eerste bezoek niet. Sommige familieleden wachten nog even af, en komen eerst eens een kijkje nemen hoe alles ingericht is. Andere familieleden hebben dan weer schrik dat het buiten te koud zou zijn voor de rusthuisbewoners. Woensdagvoormiddag kwamen de eerste bezoekers toch al langs. Met stralende gezichten tot gevolg. “We hebben al vaak gebeld met elkaar en zelfs al met de video elkaar kunnen zien. Maar dat is echt niet hetzelfde. Elkaar eens echt kunnen zien is een echte opluchting. Het systeem dat hier uitgedokterd is, lijkt me perfect veilig. Het personeel van Veilige Have doet echt zijn best om onze ouders zo goed als mogelijk te verzorgen. Enorme dankbaarheid voor het hele team”, zegt een bezoeker nog.