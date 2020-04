Vastgoed Dewaele deelt lokale koopbonnen van 250 euro uit Joeri Seymortier

15 april 2020

09u39 0 Aalter Vastgoed Dewaele, met in onze regio kantoren in Aalter en Eeklo, deelt klanten waardebonnen van 250 euro uit, die gebruikt kunnen worden bij de lokale middenstand.

De coronamaatregelen hebben de vastgoedmarkt stilgelegd. Geen verrassing als je weet dat plaatsbezoeken en plaatsbeschrijvingen momenteel niet mogelijk zijn. De verkoop en verhuur van huizen is in mekaar gestuikt. “Er mag niet gewacht worden met de lokale economie te steunen”, zegt CEO Filip Dewaele. “Daarom lanceren wij een initiatief waarbij elke klant die een opdracht afsluit voor de verkoop van zijn woning, appartement, bouwgrond of commercieel vastgoed, beloond wordt met een waardebon van 250 euro, te spenderen bij lokale handelaars. De reden? De lokale economie draaiende houden en lokale handelaars een hart onder de riem steken. Ondanks het dalend aantal vastgoedtransacties verwachten wij dat de markt veerkrachtig zal blijken en relatief snel zal herstellen. Maar dat hangt natuurlijk allemaal af van de duurtijd van deze crisis. Als de crisis snel onder controle is, zal de impact op de vastgoedmarkt naar alle waarschijnlijkheid meevallen.”