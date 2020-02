Vaste afspraak op vrijdag met gemeenteblad TotAalter vervalt: voortaan op maandag of dinsdag Joeri Seymortier

16 februari 2020

07u50 0 Aalter Het gemeentelijk infoblad TotAalter in Aalter zal voortaan niet meer wekelijks op vrijdag in de bus vallen, zoals al jaren de traditie is.

Vanaf maart krijgen de inwoners van Aalter de TotAalter niet langer op vrijdag, maar wel op maandag of dinsdag in de brievenbus. Aalter is de enige gemeente in het Meetjesland die elke week een infoblad bedeelt aan de inwoners. De wijziging komt er, omdat de werkwijze van BPost verandert. Voortaan zal niet elke dag nog post geleverd worden, en daardoor is vrijdag geen houdbare afleverdatum voor TotAalter.

“BPost voert vanaf maart een aantal wijzigingen door in haar dienstverlening”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Daardoor kan TotAalter niet langer op vrijdag bedeeld worden. Een vaste dag in de week kiezen is niet meer mogelijk. TotAalter zal daarom in de toekomst op maandag en dinsdag bezorgd worden.”

Op vrijdag 21 februari wordt TotAalter voor het laatst op vrijdag bedeeld. Op vrijdag 28 februari krijg je dan niets in de bus. Dat zal dan op maandag 2 of dinsdag 3 maart zijn.