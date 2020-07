Vandenbussche opent bedrijfsgebouw van de toekomst: energiefactuur van The Green is… 0 euro Joeri Seymortier

09 juli 2020

11u50 0 Aalter Bouwonderneming Vandenbussche uit de Groendreef in Aalter heeft naast haar eigen kantoorgebouw het bedrijfsgebouw The Green geopend. Het wordt het bedrijfsgebouw van de toekomst genoemd.

Het nieuwe gebouw met kantoren en loodsen krijgt de naam The Green, en laat drie bedrijven samen huizen. Qubus is een dochterbedrijf van Vandenbussche en verhuist van Merendree naar de nieuwbouw in Aalter. Ook de bedrijven Spie Belgium en Strategica huren een deel van het gebouw.

“The Green is ons visitekaartje en mag gerust het bedrijfsgebouw van de toekomst genoemd worden”, zegt Dirk Vandenbussche over zijn investering van meer dan tien miljoen euro. “In eerste instantie omdat we dit gebouwd hebben voor drie bedrijven onder één dak. Maar ook omdat dit qua duurzaamheid een voorbeeldgebouw geworden is. We gebruiken geen fosiele brandstof zoals aardgas of stookolie, want hebben 150 geothermische boringen van 150 meter diep gedaan. In de winter halen we zo de warmte uit de grond, en in de zomer halen we de koelte uit de grond. De elektriciteit komt zo goed als allemaal van de 1.300 zonnepanelen op het dak. In de zomer is de energiefactuur hier zeker nul euro. In de winter is het nog afwachten, maar veel zal het dan ook niet zijn.”

Groendak

The Green is gebouwd op een terrein van 11.000 vierkante meter, en bestaat uit 3.000 vierkante meter kantoorruimte en 5.000 vierkante meter loodsen en ateliers. Op de bovenverdieping is er een indrukwekkende skybox. Er liggen 1.300 zonnepanelen op de daken en er ligt een groendak van 455 vierkante meter. Op de parking zijn ook 22 laadpunten voorzien voor elektrische auto’s.