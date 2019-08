Vanaf woensdag rouwregister voor Bjorg Lambrecht Joeri Seymortier

06 augustus 2019

13u26 10 Aalter Het gemeentebestuur van Aalter legt vanaf woensdag 7 augustus een rouwregister, voor de betreurde renner Bjorg Lambrecht (22).

Heel Aalter en Knesselare rouwen mee na de plotse dood van wielertalent Bjorg Lambrecht uit Knesselare. Het gemeentebestuur van Aalter geeft de inwoners de kans om hun gevoelens neer te schrijven in een rouwregister. “We openen een rouwregister, zowel in het gemeentehuis van Aalter als in het gemeentehuis van Knesselare”, zegt schepen Kristof De Blaere (CD&V). “De leden van de supportersclub zullen het rouwregister ook samen komen ondertekenen. Iedereen krijgt de kans om dat te doen. We voelen dat heel de nieuwe fusiegemeente heel erg meeleeft, en dat iedereen zwaar aangedaan is door het nieuws. Je gevoelens neerschrijven kan op zo’n moment helpen.”

Het rouwregister kan op woensdag 7 augustus ondertekend worden van 8.30 tot 12 uur, en van 13.30 tot 17 uur. Ook de dagen nadien blijft het rouwregister liggen, en kan het ondertekend worden tijdens de gewone openingsuren.