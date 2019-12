Vanaf nu weer ‘bloklokaal’ in jeugdcentrum Kadans: dit jaar in grotere zaal Joeri Seymortier

03 december 2019

13u48 0 Aalter Jeugdcentrum Kadans in Aalter pakt vanaf nu weer uit met een bloklokaal, waar studenten tot eind januari samen kunnen studeren.

Onder de noemer Blok@Kadans kunnen studenten uit Aalter tot en met vrijdag 31 januari elke dag van 8.30 tot 18 uur in Kadans terecht om samen te studeren. “Door het succes van vorige edities verhuist Blok@Kadans naar het grootste polyvalente lokaal dat we ter beschikking hebben”, zegt Vic De Muynck. “Er staan tafels, stoelen en zetels met genoeg ruimte voor je laptop en cursus. Er worden ook twee privé-studiehokjes voorzien voor wie even wat meer rust wil. Er is bovendien gratis wifi beschikbaar. Kadans en de cel Jeugdvoorzieningen van de gemeente zorgen voor koffie, thee en water. Er wordt regelmatig ook een lekkere versnapering voorzien.

Tijdens vorige edities kwamen dagelijks zo’n vijftien studenten langs. “Doel van Blok@Kadans is om studerende jongeren een plek te bieden om samen de examenperiode voor te bereiden, met de nodige rust en mogelijkheid tot ontspanning”, klinkt het nog.