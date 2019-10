Vanaf maandag werken in Venecolaan: omrijden naar industriepark Lakeland Joeri Seymortier

09u26 8 Aalter Vanaf maandag 21 oktober tot en met eind dit jaar wordt de Venecolaan in Aalter deels afgesloten, tussen de Ambachtenlaan en de Nijverheidslaan.

Vanaf maandag verandert de verkeerssituatie voor het verkeer van en naar het industriepark Lakeland in Aalter. Het verkeer dat naar het industriepark rijdt, zal een lus moeten maken. Verkeer vanuit de Brugstraat richting industriepark Lakeland moet omrijden via de Ambachtenlaan en de Nijverheidslaan. Je moet dus in de Venecolaan meteen rechtsaf en dan een lus maken om zo weer iets verderop in de Venecolaan terecht te komen. Verkeer dat vanuit het industriepark Lakeland richting de Brugstraat rijdt, blijft wel mogelijk. Vanuit de Venecolaan linksaf de Nijverheidslaan inslaan kan tijdelijk niet. Dat verkeer moet doorrijden naar de Ambachtenlaan en zo naar de Nijverheidslaan rijden.

“Tijdens de werken blijven de bedrijven in het industriepark altijd bereikbaar, hetzij rechtstreeks of via een omleiding”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Als Elia moet werken op privéterrein of als een toegangspoort door de werken tijdelijk niet bruikbaar is, brengt de aannemer de betrokken bedrijven tijdig op de hoogte. Elia legt een nieuwe ondergrondse kabelverbinding aan. De werken zijn nodig voor de modernisering en capaciteitsuitbreiding van het hoogspanningsnet in de industriezone Lakeland. Zo blijft de elektriciteitsbevoorrading in Aalter-centrum, Knesselare en Wingene ook in de toekomst gegarandeerd.”

Info: www.elia.be/aalter.