Van Belgium’s got Talent naar Youtube: Robin (38) uit Aalter maakt komische sketches Joeri Seymortier

04 december 2019

11u14 0 Aalter Robin Demyttenaere (38) uit Aalter start zijn eigen Youtube-kanaal, en maakt op ‘Unguilty Pleasures’ de gekste filmpjes.

Robin Demyttenaere was enkele weken geleden nog te zien in Belgium’s got Talent op VTM. Daar probeerde hij 24 uur lang in de kermisattractie Eclipse te blijven zitten. Dat lukte niet, maar hij werd er wel bekend mee. Hij was eerder ook al te zien in ‘Komen Eten’ en ‘Geubels en de Belgen’. “Ik ben al een tijdje bezig met filmpjes op Youtube, maar die gingen meestal over mijn grote passie van de kermisattracties”, zegt Robin. “Nu maak ik op een nieuw Youtube-kanaal komische sketches, zonder angst en schaamte. Verwacht je aan de gekste en meest hilarische taferelen op Unguilty Pleasures. Je kan dat zowel op Youtube als op Facebook vinden. Ik maak de filmpjes met enkele goedlachse leuke meisjes. Ook ‘Funfair Worldwide’ op Youtube gaat gewoon verder. Daar heb ik intussen bijna 6.000 abonnees en al 3.000 video’s online in vier jaar tijd.”