Urselkermis half juni: “Hopelijk kunnen we samen pintje drinken. Meer niet” Joeri Seymortier

23 april 2020

09u08 1 Aalter Het feestcomité van Ursel bij Aalter schrapt alle activiteiten voor half juni, maar hoopt wel dat er tegen dan ‘voorzichtig gefeest’ kan worden in het dorp.

In het weekend van 14 juni zou het dubbel feest geweest zijn, met de tiende editie van Ursel Classic Tour en de vijftiende editie van de grote rommelmarkt. Maar die twee activiteiten worden voor 2020 geschrapt, en verplaatst naar 2021. Toch wordt stilletjes nog gehoopt dat er half juni van dit jaar een voorzichtig feestweekend gehouden kan worden in Ursel. “In de huidige omstandigheden vindt het gemeentelijk feestcomité het niet verantwoord om de activiteiten te laten doorgaan”, zegt voorzitter José Spriet. “We kunnen het ons moeilijk voorstellen dat we op het kermisweekend volop feestvieren terwijl mensen om ons heen vechten voor hun leven. Het is nu ook niet het moment om aan te kloppen bij onze sponsors en horecazaken. Hopelijk kunnen we tegen half juni toch in Ursel samen een pintje drinken. Dat moeten we nu nog missen.”