UPDATE: Vuurwerk Aalter toch afgelast Joeri Seymortier

29 september 2019

11u02 18 Aalter Aalter viert vandaag, zondag 29 september, de nakermis. Het vuurwerk voor vanavond is op het laatst toch afgelast.

Het gemeentebestuur van Aalter heeft zondagochtend crisisoverleg gehouden, en heeft contact opgenomen met het KMI en het bedrijf dat vanavond het vuurwerk moet verzorgen. Eerst zag het er nog goed uit en werd gedacht dat de wind zou gaan liggen. De gemeente communiceerde zondagmiddag dat het vuurwerk hoogstwaarschijnlijk toch zou doorgaan. Maar zondag om 19.45 uur was er een nieuw overleg, en toen bleek het weer toch de grote spelbreker. “Bij windsnelheden boven de 50 kilometer per uur is het onverantwoord om vuurwerk te geven”, zegt schepen Dirk De Smul. “Er werd voorspeld dat de wind zou gaan liggen, maar het weer blijft te slecht. Ik kan mij niet herinneren hoe lang dit geleden is, maar het vuurwerk moet afgelast worden.”

Op de Aard kan je vandaag naar de kermisattracties, en kan je een laatste dag in het reuzenrad. Het aperitiefconcert op de kiosk van zondagvoormiddag, werd wel afgelast door het slechte weer.