Unizo deelt meer dan 4.000 euro Aalterbonnen uit Joeri Seymortier

29 juni 2019

17u52 0 Aalter Unizo Aalter en Knesselare heeft meer dan 4.000 euro aan Aalterbonnen uitgedeeld, aan de winnaars van de actie Winkel(h)ier.

Wie de voorbije weken bij de plaatselijke handelaar in de nieuwe fusiegemeente Aalter winkelde, kreeg een stempel. Met een volle spaarkaart kon je waardebonnen winnen. “24 klanten hebben elk een enveloppe gekregen met 150 euro aan Aalterbonnen er in”, zeggen Nicolai Caryn en Tania Roose van Unizo. “Daarnaast hebben 24 kinderen ook een waardebon van 20 euro gekregen, samen met een zak snoep. De spaaractie was best wel een succes. Uiteindelijk hebben 103 handelaars deelgenomen aan de actie, en hebben die een maand lang stempels uitgedeeld. En dat viel in de smaak bij de klanten.”