Unizo Aalter: “Dringend versterking nodig, of dit was de laatste avondmarkt” Joeri Seymortier

22 juni 2019

11u44 4 Aalter Unizo Aalter spreekt duidelijke taal. Als er geen versterking komt, dan zou de avondmarkt van vrijdagavond wel eens de laatste kunnen geweest zijn.

De traditie van de avondmarkt in Aalter bestaat al meer dan 25 jaar. “We doen het elk jaar niet slecht, maar de laatste jaren is het toch moeilijker geworden”, zegt Nicolaï Caryn van Unizo Aalter. “Bij het organiseren van de avondmarkt komt heel wat voorbereiding kijken. De winkels in de Stationsstraat zijn er ook niet talrijker op geworden, en we moeten dus steeds meer beroep doen op marktkramers om de lege gaten op te vullen. Een probleem waar we samen met de gemeente de komende jaren zeker moeten aan werken, of we hebben geen winkelstraat meer over om een avondmarkt te organiseren. Binnen Unizo Aalter hebben we ook echt nood aan versterking. De ondernemers in de winkelzone verwachten dat ze enkele keren in aanloop naar de avondmarkt een bestuurslid van Unizo in de winkel zien, om de praktische zaken af te spreken. Persoonlijk contact is belangrijk, maar daarvoor hebben we mensen nodig. We zijn allemaal zelf ondernemers, en hebben ook met onze eigen zaak de handen meer dan vol.”

Bruisende winkelkern

De avondmarkt wordt gedragen door een zestal bestuursleden, en dat is te weinig. “Willen we dit echt goed doen en alles tot in de puntjes afwerken, dan moeten we eigenlijk met dubbel zoveel mensen zijn. Daarom doen we vandaag een warme oproep aan alle ondernemers. We willen een community vormen van Aalterse ondernemers die graag meer doen dan enkel hun zaak uitbaten. Ook mensen die maar één keer kunnen helpen, zijn welkom. Als we ook de komende jaren de avondmarkt willen organiseren, dan zullen we ondernemers moeten vinden die een deel van hun vrije tijd willen investeren in een bruisende winkelkern van Aalter”, klinkt het nog.

Mailen kan naar info@unizoaalter.be.