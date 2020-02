Uitvaart Van Parijs-Coddens 25 jaar in het vak: Manu Keirse geeft lezing ‘Helpen bij verlies en verdriet’ Joeri Seymortier

24 februari 2020

11u01 0 Aalter Uitvaartverzorging Van Parijs-Coddens uit de Lostraat in Aalter zit 25 jaar in het vak, en haalt voor dat jubileum rouwexpert Manu Keirse naar Aalter.

Op woensdag 26 februari om 19.30 uur komt Manu Keirse naar Aalter. Hij is Emeritus hoogleraar verliesverwerking aan de KU Leuven. Hij geeft de lezing ‘Helpen bij verlies en verdriet’. De lezing vindt plaats in de aula van Van Parijs-Coddens, in de Stationsstraat 234. “De lezing van nu woensdag is al volledig volzet, maar we denken aan een tweede avond. Wanneer er genoeg vraag is, zal die zeker georganiseerd worden. We vragen geen inkom, wel vrijblijvend een gift aan ‘Boven De Wolken’. Dit is een organisatie van professionele fotografen die foto’s neemt van sterrenkindjes. Zo schenken zij de getroffen ouders een mooie herinnering om te koesteren”, zegt Johanna Coddens.

Wie op de reservelijst voor een eventuele tweede lezing van Manu Keirse wil komen, kan mailen naar johanna@uitvaartvanparijs.be.