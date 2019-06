Uitbater autoscooter gehuldigd voor 50ste bezoek aan kermis Ursel Joeri Seymortier

10 juni 2019

16u56 3 Aalter Jean Pierre Lannoo, de uitbater van de autoscooter, werd door de feestraad van Ursel gehuldigd omdat hij precies 50 jaar naar de kermis van Ursel komt.

Jean Pierre Lannoo is afkomstig uit Meulebeke. Al vijftig jaar lang zet hij de kermis van Ursel in zijn agenda, en bouwt hij daar zijn autoscooter op. Na de kermisdienst in de parochiekerk van Ursel werden Jean Pierre en zijn vriendin Bernadette gehuldigd door de gemeentelijke feestraad. Schepen Herlinde Trenson en feestraadvoorzitter José Spriet overhandigden geschenken. Na de huldiging was er achteraan de kerk een receptie voor alle aanwezigen.