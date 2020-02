Tweedehandsbeurs Gezinsbond Aalter verhuist naar Sportpark: “Met 60 stands de grootste beurs ooit” Joeri Seymortier

24 februari 2020

16u06 2 Aalter Gezinsbond Aalter organiseert op zaterdag 29 februari haar jaarlijkse tweedehandsbeurs. Op een nieuwe locatie en groter dan ooit.

Zaterdagvoormiddag kan je shoppen bij zestig standhouders, in de nieuwe locatie in het Sportpark in de Lindestraat in Aalter. De toegang is gratis. “Het wordt de grootste tweedehandsbeurs voor kinderartikelen ooit in Aalter”, zegt Christa Van de Kerckhove van Gezinsbond Aalter. “De beurs staat helemaal in het teken van het jonge gezin. Voor de kinderen van shoppers en standhouders is er in kinderopvang voorzien. Voor aanstaande ouders is er in het cafetaria van 11 tot 12 uur een infosessie over draagdoeken door Kraamcentrum De Wieg. Gezinsbond Aalter heeft er ook een eigen stand.”

Je kan zaterdag naar de beurs, van 9 tot 12 uur.