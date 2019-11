Twee van de drie vijvers Warandepark Aalter leeg: “Normale gang van de natuur” Joeri Seymortier

15 november 2019

12u12 0 Aalter Twee van de drie vijvers in het Warandepark in het centrum van Aalter staan al maanden droog. Toch is daar weinig aan te veranderen.

Het was Piet Smessaert (Groen) die aan de gemeente vroeg om maatregelen te nemen omdat hij zag dat twee van de drie vijvers in het Warandepark al geruime tijd droog stonden, en eerder moerasgebied zonder water zijn. De Warande is het park tussen de Boomgaard, de Bellemstraat en de Weibroekdreef in Aalter.

“Er staan inderdaad twee van de drie vijvers leeg”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Maar het is net de bedoeling dat wij de natuur daar haar gang laten gaan. Eén van de drie vijvers heeft een verharde bodem, en daar staat dus altijd water in. Bij de twee andere vijvers werd bewust niet voor een verharding gekozen, zodat het water daar traagjes in de grond kan sijpelen. Pas wanneer het een lange tijd regent en de grond geraakt verzadigd, dan zal er in die vijvers ook water staan. Het prachtige spel van de natuur”, zegt Hoste nog.