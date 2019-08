Twee dagen ‘Wings and Wheels’ op militair domein Ursel Joeri Seymortier

09 augustus 2019

10u40 0 Aalter Op zaterdag 10 en zondag 11 augustus wordt de 18e editie gehouden van ‘Wings and Wheels’, op het militair reservevliegveld van Ursel.

Er worden dit weekend meer dan 350 militaire oldtimervoertuigen tentoongesteld, en er komen meer dan 600 re-enactors hun bivak in de stijl van de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog of Vietnam opslaan. “We hebben alle moeite gedaan om de voornaamste tanks te verzamelen die gebruikt werden ten tijde van de bevrijding van België”, zeggen de organisatoren. “De zware legermaterialen worden met fierheid op het vliegveld voorgesteld aan het grote publiek. We hebben dit weekend ook een grote militaria-markt. Er komen ook oude legervliegtuigen overgevlogen, er staat een flightsimulator, we hebben een paracommando Death Ride, retrokermis en een spiegeltent met live-muziek van toen.”

Kaarten kosten 10 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis. Ook gratis parking. Info: www.wingsandwheels.be.