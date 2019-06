Trouwen in Knesselare? Kan nog tot eind 2019 op zaterdag Joeri Seymortier

23 juni 2019

17u07 3 Aalter Trouwkoppeltjes in de nieuwe fusiegemeente Aalter die willen trouwen op zaterdag, kunnen dat nog heel 2019 doen. Het moet wel in Knesselare.

Wie graag in Knesselare trouwt, kan dat tot eind 2019 op zowel woensdag, vrijdag als zaterdag. In Aalter-centrum is en blijft vrijdag de vaste dag voor huwelijksplechtigheden. Wie toch de zaterdag wil trouwen, moet dus naar het gemeentehuis van Knesselare. Ook trouwkoppeltjes die in de oude gemeente Aalter wonen, kunnen bewust trouwen in Knesselare. Vanaf 2020 zal niet meer op zaterdag kunnen getrouwd worden, en wordt vrijdag de enige trouwdag voor de hele nieuwe fusiegemeente.

Een huwelijksaanvraag moet je minstens veertien dagen voor de geplande huwelijksdatum aanvragen. Info: www.aalter.be/aangifte-huwelijk.

