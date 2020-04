Trio brengt Aalterse handelaars in beeld: “Duwtje in de rug in moeilijke tijden” Joeri Seymortier

20 april 2020

15u46 0 Aalter Drie creatieve inwoners van Aalter brengen samen de Aalterse ondernemers in beeld, als duwtje in de rug in deze moeilijke coronatijden.

Het idee komt van de fotografes Kaat Bonte en Lesley Hoste, samen met videoproducer Wesley Belaey. “We willen de mensen aanzetten om ook in deze coronatijden toch lokaal te blijven kopen”, zegt het trio. “We zijn langs geweest bij heel wat handelaars en ondernemers om die op foto te zetten en te filmen. Vanaf woensdag posten we op Facebook elke dag vier ondernemers. Zo brengen wij elf dagen lang een stukje van onze route, om te eindigen op zondag 3 mei met de lancering van de officiële video van ons avontuur. Bedoeling is om in beeld te brengen hoe divers het aanbod in Aalter ook in deze coronatijden nog is. Dit is een solidariteitsactie. Wij rekenen de handelaars niets aan voor deze diensten.”

Het resultaat is vanaf woensdag te zien op de Facebookpagina van Unizo Aalter en die van ‘Shop lokaal in Aalter’.