Treinverkeer tussen Gent en Brugge drie weekends onderbroken Joeri Seymortier

21 oktober 2019

Het treinverkeer tussen Gent en Brugge wordt de komende drie weekends stilgelegd, omdat er werken zijn aan het spoor.

Tijdens de weekends van zaterdag 26 en zondag 27 oktober, zaterdag 30 november en zondag 1 december, en ook op zaterdag 7 en zondag 8 december wordt het treinverkeer tussen Gent en Brugge onderbroken. Er wordt gewerkt aan de aanleg van een derde en vierde spoor. De werken die in die weekends moeten gebeuren, zijn niet mogelijk wanneer het treinverkeer actief is. Er komt wel een vervangende busdienst tussen alle stations op de lijn Gent-Brugge.

“In Aalter-centrum maken ze van het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 oktober gebruik om al een deel van de nieuwe bedding van het uitwijkspoor richting Gent te vernieuwen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Er zullen dat weekend ook bovenleidingsmassieven geplaatst worden, en perronboorden worden geplaatst. In Maria-Aalter schuiven Infrabel en NMBS tijdens datzelfde weekend de nieuwe onderdoorgang onder de sporen. Dit is een huzarenstukje. Eerst worden de sporen uitgebroken, vervolgens de tunnel op zijn plaats geschoven om daarna de sporen tegen het einde van het weekend terug in dienst te nemen. Daarnaast worden ook enkele persingen onder het spoor uitgevoerd voor waterlopen of kabels.”

Ook begin volgend jaar zal het treinverkeer op de lijn Gent-Brugge een aantal weekends onderbroken zijn.

Info: www.nmbs.be.