Trager rijden in Warandestraat en Weibroekdreef? Bewoners vragen het dan maar zelf Joeri Seymortier

08 september 2019

13u45 2 Aalter De bewoners van de Warandestraat, een zijstraat van de Weibroekdreef in Aalter, vragen bestuurders zelf om trager te rijden.

De Warandestraat is een van de toegangswegen naar de school De Beuk. In de Weibroekdreef en de Warandestraat wordt volgens de buurtbewoners nog veel te snel gereden. “Zonder maatregelen zoals een drempel, een asverschuiving, paaltjes, of grote verkeersborden blijven automobilisten hier te snel rijden”, zegt Eva Lievens in naam van alle buurtbewoners. “Een zebrapad aan het kruispunt zou het voor de voetgangers ook een stuk veiliger maken. Nergens worden automobilisten er duidelijk op gewezen dat ze zich in een schoolomgeving bevinden. We hebben dan maar zelf een ludiek actie gehouden in de Warandestraat. We hebben een bord gemaakt, en hangen fluohesjes aan de bomen. Zo zien de bestuurders tenminste dat ze hier trager moeten rijden.”