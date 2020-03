Toneelkring Aalter-Brug waagt zich aan ‘commedia dell’ arte’ Joeri Seymortier

03 maart 2020

10u13 0 Aalter Toneelkring De Ware Vrienden uit Aalter-Brug speelt vanaf dit weekend het nieuwe stuk Truffaldino.

Het stuk is een bewerking van ‘Il servitore di due padrone’ van Carlo Goldoni, een komedie uit het genre van de ‘commedia dell’arte’. Het verhaal speelt zich af in Venetië. “Onder meer in het huis van Pantalone, dan weer in de herberg van Brighella, maar ook in de straat voor de herberg of op het binnenplein van het huis van Pantalone. Dat brengt heel wat decorwisselingen met zich mee waarvoor een creatieve oplossing is bedacht”, zegt Marc Vandewalle.

Er worden galavoorstellingen gespeeld op vrijdagen 6 en 13 maart om 20 uur. Gewone voorstellingen op zaterdagen 7 en 14 maart om 20 uur, op woensdag 11 maart om 20 uur, en op zondagen 8 en 15 maart om 15 uur. De galavoorstelling kost 15 euro, gewone voorstellingen 10 euro. Er wordt gespeeld in de gemeentelijke Feestzaal, in de Cardijnlaan in Aalter-Brug.

Genummerde kaarten: 09/374.62.35 of www.toneelkringdwv.be.