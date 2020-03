Toneelclub Vlaanderens Zonen lacht ‘Bij de dokter’ Joeri Seymortier

04 maart 2020

13u21 0 Aalter De acteurs van toneelvereniging Vlaanderens Zonen uit Lotenhulle bij Aalter zijn klaar voor de première van het stuk ‘Bij de dokter’.

In het stuk is het publiek getuige van komische verwikkelingen in een dokterspraktijk. Herkenbare situaties die uitvergroot worden en op de lachspieren werken. Er wordt gespeeld op zaterdag 7 maart om 20 uur en zondag 8 maart om 15 uur. Ook nog op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart, woensdag 18 maart, vrijdag 20 maart, en zaterdag 21 maart, telkens om 20 uur. Kaarten kosten 10 euro.

Reserveren: www.vlaanderenszonen.be.