Tom Van Grieken komt naar Aalter (en geeft gratis vat) Joeri Seymortier

21 oktober 2019

08u11 3 Aalter Tom Van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang, komt op vrijdag 25 oktober naar Aalter. Hij doet dat in het kader van ‘Tom on Tour’.

“Bedoeling is om vooral jongeren in hun leefwereld tegemoet te treden op een ongedwongen manier. Letterlijk tussen pot en pint”, zegt Paul Beheyt van Vlaams Belang Aalter. “Voor Aalter hebben we daarom het jeugdcafé Nobis op de Plaats in Knesselare uitgekozen. Vrijdag vanaf 19.30 uur is iedereen er welkom.”

Gemeenteraadslid Paul Beheyt en lokaal voorzitter Frederik Roose zijn vrijdagavond peter van het gratis vat dat die avond getrakteerd wordt.