Toch kerstevent op Markt Aalter: Café Kiosk zorgt voor après-ski, winterbarbecue en pak optredens Ambiance verzekerd van vrijdag 20 tot zondag 22 december Joeri Seymortier

12 december 2019

14u07 3 Aalter Aalter krijgt dan toch een kerstevent in het centrum. Café Kiosk wordt van vrijdag 20 tot en met zondag 22 december een gratis driedaags evenement in een verwarmde feesttent op de Markt. Met een après-ski, een winterbarbecue en optredens die bulken van de ambiance, moet het een echt feestweekend worden.

Na vijf jaar verdwijnt het Kerstdorp van de Markt van Aalter. Heel even zag het er naar uit dat Aalter het zonder kerstevent zou moeten doen, maar drie horeca-uitbaters slaan nu toch de handen in mekaar. Kathleen Snauwaert van Barz, Ronny De Wever van De Genieter en Chapiteau 2.0, en Dimitri Stofferis van Bobaz organiseren samen Café Kiosk. “Toen bekend geraakte dat het Kerstdorp niet zou doorgaan, was er wel even paniek bij heel wat mensen”, zegt Dimitri Stofferis. “Ook heel wat handelaars vonden het jammer dat er in het weekend voor de feestdagen niets te beleven zou zijn in het centrum. We willen de mensen in Aalter houden, en niet naar Gent of Brugge sturen voor de nodige portie kerstsfeer. Daarom zijn we gaan samenzitten en werd Café Kiosk geboren. We starten nu met een wintereditie, maar het is de bedoeling om ook in de zomer een Café Kiosk te organiseren. Dat moet zelfs niet altijd op de Markt zijn. Ook andere locaties zullen aan bod komen. Alle leuke voorstellen zijn altijd welkom.”

We willen de mensen in Aalter houden, en niet naar Gent of Brugge sturen voor de nodige portie kerstsfeer. Dimitri Stofferis, organisator

Er wordt een tent van 300 vierkante meter op de Markt van Aalter gezet. Daarmee wordt op zeker gespeeld, en is het evenement niet afhankelijk van het weer. De tent is verwarmd, en naast de tent komt er ook een grote luifel voor de rokers. Buiten staan enkele foodkraampjes en komt er ook een toiletwagen. Eerst was het de bedoeling om toegangsgeld te vragen om de tent binnen te komen, maar daar werd snel van afgestapt. “Heel wat middenstanders sponsoren Café Kiosk. Het is dankzij die steun dat we er een gratis evenement van kunnen maken”, zegt het drietal.

Immer Hansi

Café Kiosk opent op vrijdag 20 december om 16 uur met een afterwork. Tot 19 uur zijn er gratis hapjes en ambiancemuziek. Vanaf 19 uur is er een après-ski met winterse gogo-danseressen en optredens van de Nederlander Immer Hansi en DJ Hans Hautekiet. Op zaterdag 21 december is er om 19 uur een optreden van Freddy en de Hartenbrekers, goed voor anderhalf uur smartlappen met een hoge meezingfactor. Vanaf 21 uur is het Studio 9880, met enkel dj’s uit Aalter achter de draaitafels.

The Amazing Flowers

Zondag 22 december is ‘Ambiance le dimanche’. Overdag kan je met al je rosse centjes naar de kiosk komen, en zo de actie ‘Alle centjes tellen’ van Mieke Denaeghel steunen. Op de middag is er in de feesttent een luxe winterbarbecue. Voor 35 euro kan je genieten van een aperitief met fingerfood en een uitgebreide barbecue. Voor de barbecue moet je wel vooraf inschrijven. Vanaf 17 uur zijn er opnieuw optredens met de partygroep Swoop, om 19 uur Partie Party met Kurt Burgelman van Biezebaaze, en om 21 uur The Amazing Flowers als afsluiter van het feestweekend.

Inschrijven voor de barbecue kan op www.cafekiosk.be.