Tino Lemaire fiets Frankrijk rond in 30 dagen: 5.000 kilometer en 51 cols Joeri Seymortier

12 augustus 2020

11u04 0 Aalter Tino Lemaire uit Aalter trapt zijn laatste kilometers van zijn fietstocht langs de grenzen van Frankrijk. Goed voor 5.000 kilometer in 30 dagen.

Tino Lemaire wordt morgen donderdag terug thuis verwacht van zijn zogenaamde ‘Ronde van Frankrijk voor randonneurs’. Hij is lid van wielertoeristenclub WTC Aalter-Brug. Zijn makkers gaan hem donderdag opwachten in Oudenaarde, om samen de laatste kilometers terug naar Aalter te fietsen. “De ‘Ronde Van Frankrijk voor randonneurs’ houdt in dat ik binnen de 30 dagen een afstand van zowat 5.000 kilometer rond Frankrijk moest fietsen”, zegt Tino. “De bagage van zowat 20 kilo maakt het er niet gemakkelijker op. Frankrijk is ook geen plat land. Tijdens mijn tocht waren er 51 cols waarvan acht boven de 2.000 meter-grens. Alles samen heb ik toch zowat 50.000 hoogtemeters overwonnen.”