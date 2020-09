Tien eeuwen oude geschiedenis Sint-Corneliuskerk in de kijker Joeri Seymortier

19 september 2020

15u17 0 Aalter De provincie Oost-Vlaanderen brengt de dertigste Erfgoedsprokkel uit, en die staat helemaal in het teken van de Sint-Corneliuskerk van Aalter.

De parochiekerk van Aalter heeft een geschiedenis van meer dan tien eeuwen. De provincie werkt voor de digitale brochure samen met Germain Malfrère, die zelf ook een boekje schreef over de 400ste verjaardag van de Sint-Corneliusgilde. “Al in de negende eeuw stond op deze plek een kerk, toen toegewijd aan Sint-Dionysius, een populaire Karolingische heilige”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier. “Het oudste deel aan de huidige kerk is de zuidelijke gevel met veldsteen, die teruggaat tot de twaalfde eeuw. Zoals bij vele gebedshuizen volgden schade ten gevolge van oorlogen of godsdienstonrusten elkaar op, waarna telkens weer restauraties of aanpassingen gebeurden. Vanaf de zestiende eeuw duikt Sint-Cornelius op. Er was een altaar voor hem en de kerktoren werd bevlagd op zijn feestdag. De laatste ingrijpende bouwcampagne dateert van 1901 tot 1907. De kerk was te klein geworden en de daken waren in slechte staat. Architect Jules Goethals veranderde het uitzicht van de kerk drastisch. Na schade te hebben geleden in de Eerste Wereldoorlog, werd de kerk terug hersteld aan de hand van de plannen van Goethals. Zo beschikt Aalter vandaag niet alleen over een imposant gebouw, maar vind je binnenin ook een rijke verscheidenheid aan kunstwerken.”

De sprokkel is gratis te verkrijgen bij een bezoek aan de kerk en kan ook gedownload worden van de website www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.