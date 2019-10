Terug naar de roots: Dimitri Stofferis heropent Bobaz Joeri Seymortier

17 oktober 2019

11u15 0 Aalter Horecaman Dimitri Stofferis keert terug naar de roots en heropent zijn zaak Bobaz in de Boomgaardstraat in Aalter.

Zowel het restaurant, de vroegere champagnebar als de catering gaat voortaan verder onder de naam Bobaz. Stofferis had deze zomer kort een pop-up op de Markt van Aalter, maar keert nu terug naar de stek waar het twintig jaar geleden allemaal begon. “Bobaz in de Boomgaardstraat staat vanaf nu voor het restaurant, de bar en de catering”, zegt Dimitri Stofferis. “Het restaurant is open op donderdag, vrijdag en zaterdag. Op donderdag en vrijdag is er een lunch. Op donderdag, vrijdag en zaterdag kan je ook ’s avonds komen eten. De bar Bobaz is open van donderdag tot en met zondag, telkens vanaf 18 uur. En de catering voor feesten doen we natuurlijk waar en wanneer de klant dat wil. Dat kan zowel aan huis, als in de zaak in de Boomgaardstraat.”

Bobaz opent dit jaar ook de deuren op oudejaarsavond. Na Nieuwjaar wordt de bar voor enkele weken omgebouwd tot een après-skibar, en wordt in het restaurant ook raclette geserveerd.