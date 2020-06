Terrazz Aalter: overal grotere terrassen vol bloemen, en in elk dorp aperitiefmomenten op zondag Joeri Seymortier

05 juni 2020

17u56 6 Aalter De gemeente Aalter rolt het project Terrazz Aalter uit, als steun voor de horeca die vanaf maandag de deuren weer mag openen. Overal mogen de terrassen uitgebreid worden, en de gemeente zorgt voor witte en rode bloemen op de terrastafels. Horeca kan bij de gemeente ook gratis extra tafels en stoelen huren. In elke dorp kunnen op zondag aperitiefmomenten gehouden worden. “Het moet snel weer ‘veilig gezellig’ worden”, klinkt het.

Aalter lanceerde eerder al het nieuws dat de terrassen op de Markt mogen uitgebreid worden tot op twee meter van de kiosk. Maar nu wordt het project Terrazz Aalter uitgerold, voor elk van de 93 cafés en restaurants in de gemeente. “In elke dorpskern komen hekken met daarop het logo van Terrazz Aalter, om de mensen weer welkom te heten op de mooie terrassen in onze acht dorpen”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “We verdelen duizend rode en witte bloemen onder de horeca, die op de terrastafels gezet kunnen worden. De uniforme inrichting zorgt voor een zichtbare verbondenheid. Bestaande terrassen kunnen uitbreiden. Er moet gewoon gezorgd worden dat er altijd een veilige doorgang van twee meter open blijft. Voetpaden en fietspaden moeten ook vrij blijven. Horecazaken vragen hun tijdelijke terrasuitbreiding aan, en kunnen als ze dat willen ook extra tafels en stoelen gebruiken van de gemeentelijke uitleendienst. De terrasbelasting in Aalter laten vallen als geste naar de horeca, kunnen we niet doen. Simpelweg omdat de horeca die bij ons al jaren niet moet betalen”, knipoogt De Crem.

Elk dorp krijgt een zone op zondag. Verenigingen kunnen daar dan bijvoorbeeld iets kleins organiseren, of samenkomen voor een aperitief Dirk De Smul, schepen CD&V

In de maanden juni en juli moet het vooral op zondag gezellig worden in Aalter. “In elk van de acht dorpen zorgen we voor een ruimte in het centrum waar mensen elkaar op zondag kunnen ontmoeten voor een aperitiefmoment”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Er zullen tafels en stoelen staan, en op zondag tussen 11 en 13 uur zal een stuk van het plein verkeers- en parkeervrij gemaakt worden. Verenigingen kunnen daar dan bijvoorbeeld iets kleins organiseren, of samenkomen voor een aperitief. Vooral voor een dorp als Aalter-Brug waar in het centrum geen café meer is, kan zoiets een gezellig alternatief worden.”

‘HorecAalter’ wordt later een evenement waarop we de horeca uit onze gemeente samenbrengen, voor een culinair feest Pieter De Crem, titelvoerend burgemeester

Eenmaal het leven weer wat meer normaal geworden is, wil Aalter ook een groot evenement organiseren voor de horeca. “Ik speel al langer met het idee om ‘HorecAalter’ te organiseren. Dat wordt een evenement waarop we de horeca uit onze gemeente samenbrengen, voor een culinair feest. We hebben in Aalter echt schitterende horecazaken, voor elk wat wils. Het deed mij als burgemeester echt pijn aan het hart om de voorbije weken door onze mooie dorpen te rijden, en die lege dorpspleinen te zien. Nu de horeca weer opengaat, kunnen we weer laten zien waar Aalter voor staat”, zegt Pieter De Crem nog.