Tennisclub verliest leden, padel moet redding brengen: “De hype van dit moment komt in Knesselare” TC Ludoviek investeert 80.000 euro in aanleg twee terreinen Joeri Seymortier

01 februari 2020

12u25 5 Aalter Er komen twee padelterreinen op het sportcomplex Flabbaert in Knesselare bij Aalter. Tennisclub Ludoviek verliest de laatste jaren leden, en hoopt met padel voor de kentering te zorgen. De gemeente stelt de gronden ter beschikking, en de club investeert ruim 80.000 euro in de aanleg van de terreinen. “De hype van dit moment, dus we verwachten hier veel van”, klinkt het.

Op het sportcomplex Flabbaert in Knesselare liggen al drie tennisterreinen, en daar komen dit voorjaar nog twee padelterreinen bij. Padel is een soort kruising tussen tennis en squash, en wordt gespeeld op een veld dat omringd is door glazen muren. Anders dan bij tennis mag je de bal ook tegen de muur laten botsen en verder spelen, en er wordt ook altijd met een onderhandse eenvoudige opslag gewerkt. “Padel is een nieuwe hype die we nu ook naar groot-Aalter willen halen”, zeggen John Mestdagh en Rik Cuypers van TC Ludoviek. “We moeten eerlijk zijn. In de glorietijd van Kim Clijsters kende het tennis in Vlaanderen een echte boost. Maar de laatste tijd is het moeilijker geworden, en verliezen ook wij leden. Padel is volgens ons de ideale manier om onze club te laten groeien, en nieuwe leden aan te trekken. In Merendree zagen ze het aantal leden door padel groeien van 80 naar 230. Tennis is een zeer technische sport, en dat zorgt voor een grote drempel om er mee te starten. Padel heeft dat helemaal niet. Voor 60 euro koop je een racket en met een beetje uitleg kan je meteen aan de slag. Als je een keer padel speelt, ben je meteen gebeten door de microbe. Je speelt padel ook vaak met vier, waardoor het spel nog leuker en socialer wordt. Iedereen kan het. Ook mensen die nog nooit een tennisraket in de hand gehad hebben.”

De twee nieuwe padelterreinen zullen tien op twintig meter groot zijn, omringd met glazen muren van bijna vier meter hoog. Ze komen in het verlengde van de huidige tennisterreinen, op de plaats waar nu containers van het recyclagepark staan. “Daar gaan we voor een herschikking zorgen”, zegt schepen Kris Ally (CD&V). “Op die manier komt er plaats vrij voor de padel, en kan ook het containerpark op woensdag en zaterdag blijven bestaan.”

Uitbouw Flabbaert

Het is de tennisclub zelf die de investering van ruim 80.000 euro voor de aanleg van de padelterreinen zal doen. De gemeente Aalter stelt de gronden gratis ter beschikking. “Padel is de snelst groeiende racketsport in ons land”, zegt schepen van Sport Mathias Van de Walle (CD&V). “De dichtstbijzijnde terreinen zijn vandaag Brugge, Gent, Eeklo, Maldegem en Merendree. Ook in Aalter is er veel interesse in het spelletje. Een simpele oproep op Facebook bracht meteen al vijftig geïnteresseerde spelers samen. Tennisclub Ludoviek is vragende partij, en we springen als gemeentebestuur graag mee op de trein. Meteen ook een verdere recreatieve uitbouw van de site Flabbaert in Knesselare. Eind vorig jaar hebben we daar al een nieuw avontuurlijk speelterrein geopend voor alle Aalterse kinderen en jongeren. De padelterreinen maken de site tegen de zomer opnieuw een stuk mooier”, zegt schepen Van de Walle nog.