Team Ansofi wint Europese Statistiekolympiade Anthony Statius

06 juni 2019

11u16 0

Annelies De Roeck, Sofie De Roeck en Fien Leroy, ook gekend als team Ansofi, hebben de Europese Statistiekolympiade gewonnen. Eerder wonnen de leerlingen van de secundaire school Emmaüs Aalter samen met hun begeleidster Karine Termote al de Belgische wedstrijd voor de tweede graad.

Het team Ansofi van de secundaire school Emmaüs Aalter heeft de eerste plaats in de Europese Statistiekolympiade in de categorie 14- tot 16-jarigen gewonnen. Dat heeft Eurostat, het Europese statistiekbureau, aangekondigd. In de categorie 16- tot 18-jarigen wint team ‘Radiaator’ uit Estland. In totaal namen 12.000 studenten uit 14 Europese landen deel aan de Statistiekolympiade. Een Europese jury koos de twee winnaars uit meer dan vijftig deelnemende teams.

De jury was onder de indruk van de video, waarin Annelies, Sofie en Fien aan de hand van statistieken aantoonden hoe het leven van jonge mensen er binnen 10, 20 en 30 jaar zal uitzien.