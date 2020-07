Tandartsenpraktijk Mond opent nieuwe vestiging in Aalter: “Tandartsen, specialisten en tandlabo samen onder één dak” Joeri Seymortier

13 juli 2020

09u37 0 Aalter De tandartsenpraktijk Mond opent vandaag, maandag 13 juli, een nieuwe vestiging in Aalter. Dat is op de hoek van de Brouwerijstraat met Europalaan.

Mond heeft al tandartsenpraktijken in Antwerpen en Sint-Martens-Latem, en daar komt nu ook Aalter bij. Gezicht is tandarts Elke Verdievel, die samenwerkt met Tommie Van De Velde en Alexander Declerck. Elke is geen onbekend gezicht in Aalter. Als studente werkte ze zeven jaar als jobstudent in De Genieter en Chapiteau. “Mond Aalter is een multidisciplinaire praktijk”, zegt Elke Verdievel. “Hier kunnen mensen terecht voor controle, maar ook voor meer complexere behandelingen, zoals tandontzenuwingen, implantaten, vullingen, kronen, bruggen, en kindertandheelkunde. Mond is een moderne praktijk waarbij kwaliteit en duurzaamheid centraal staan. Mond brengt tandartsen, specialisten en tandlabo samen onder één dak, om snelle en vooral kwaliteitsvolle service te kunnen leveren.”

Info: info@mondaalter.be of 09/395.10.33.