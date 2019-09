Taborschool Aalter-Brug zet kleuters van verschillende leeftijden samen in klas Joeri Seymortier

27 september 2019

11u05 0 Aalter De Taborschool van Aalter-Brug stapt af van de klassieke kleuterklassen volgens leeftijd. De kinderen worden vanaf nu gemengd.

Taborschool Aalter-Brug pakt uit met een zogenaamde ‘tweeklassige kleuterschool’. “We hebben nu twee lokalen: de boomhut en de paddenstoel”, zeggen juf Sylvie en juf Severien. “Kleuters leren heel veel van elkaar. Daarom gaan we ze steeds in andere groepen mengen. Soms spelen kinderen eens samen volgens leeftijd, maar op een ander moment worden kleuters van verschillende leeftijden ook samen gezet aan de hand van hun interesses. De tijd dat kinderen enkel en alleen met leeftijdsgenootjes werkten en speelden is echt voorbij. Onze ouders reageren positief en zijn steeds benieuwd welke avonturen hun jonge spruiten in de boomhut en paddenstoel beleven”, klinkt het nog.