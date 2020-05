Taborschool Aalter-Brug herstart met 48 van de 121 leerlingen: “Veel regels, maar kinderen moeten zich hier weer thuis voelen” Joeri Seymortier

15 mei 2020

08u57 10 Aalter De Taborschool in Aalter-Brug opent vandaag (vrijdag) de deuren. Wel maar met 48 in plaats van 121 leerlingen.

De tien leerlingen van het eerste leerjaar, de 19 van het tweede leerjaar, en de 19 van het zesde leerjaar zijn weer op school. “De kinderen worden verdeeld in bubbels van maximum tien leerlingen, en krijgen elk een leerkracht toegewezen”, zegt Inge Mouton. “Niet enkel de klasleerkrachten worden ingeschakeld, ook andere leerkrachten springen in. De andere leerkrachten blijven instaan voor de kinderen die gebruik maken van de noodopvang. Er kwam heel wat kijken bij de heropstart, want we vinden het belangrijk dat onze kinderen zich veilig voelen. Maar ze moeten zich vooral ook weer thuis gaan voelen op hun school. De kinderen hebben de school echt gemist. Niet alleen hun vrienden, maar ook het ‘samen leren’”.