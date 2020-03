Supporters Davy De Fauw willen volksverhuis van Aalter naar Waregem: “Kom onze Aalterse trots aanmoedigen!” Joeri Seymortier

06 maart 2020

08u34 0 Aalter Twee Aalternaren en Essevee-kapitein Davy De Fauw willen op zondag 15 maart zoveel mogelijk supporters uit Aalter en het Meetjesland naar het Regenboogstadion van Zulte-Waregem lokken.

Het evenement krijgt de naam ‘Davy De Fauw nodigt uit’ en wordt getrokken door Bruno Dedeyne en Miguel De Ruyck uit Aalter. Op zondag 15 maart staat de topper Zulte-Waregem tegen Standard op de affiche.

“Het is de laatste speeldag van de reguliere competitie, en dat moet gevierd worden”, zeggen Bruno Dedeyne en Miguel De Ruyck. “Samen met Davy De Fauw die zijn roots in Aalter heeft, steken we de handen uit de mouwen om een volksverhuis van het Meetjesland naar Waregem op poten te zetten voor het belangrijke duel. Het is een jaarlijkse traditie geworden om met een pak volk uit Aalter en omstreken naar Waregem trekt om Davy De fauw en co te steunen. Een fantastisch initiatief dat ons aan het denken heeft gezet om nog meer mensen uit de regio kennis te laten maken met onze mooie club. Met twee aantrekkelijke formules kunnen we zowel bedrijven als particulieren een totaalbeleving bieden in het Regenboogstadion. We richten ons tot alle sportclubs, families en ondernemingen in het Meetjesland”, klinkt het ambitieus.

Bestellen

Voor de ‘supportersformule’ betaal je 10 euro: wedstrijdticket, drankje en snack. Inschrijven kan via info@essevee.be. Voor meer info betreffende de ‘all-in businessformule’ neem je contact op via business@essevee.be of miguel.deruyck@essevee.be.