Exclusief voor abonnees Supporters Bjorg Lambrecht ontroostbaar: “We zijn onze ‘Koning van Knesselare’ kwijt” Supporterscafé De Sportkring loopt vol in zoektocht naar steun Joeri Seymortier

06 augustus 2019

16u19 26 Aalter In het supporterscafé van renner Bjorg Lambrecht (22) in Knesselare wordt gerouwd. Het café zat dinsdagochtend afgeladen vol. Iedereen zocht troost, en haalde herinneringen op aan het veel te korte leven van Bjorg. “We zijn onze ‘Koning van Knesselare’ kwijt”, zegt cafébazin Jona.

Café De Sportkring in de Kloosterstraat in Knesselare is normaal een volkscafé waar gelachen wordt aan de toog. Maar de stemming was er dinsdagochtend helemaal anders. Vrienden en supporters van Bjorg Lambrecht kwamen er samen om de plotse dood van hun wielerheld te proberen verteren. Cafébazin Jona De Neve stond niet achter de tapkraan, maar zat achteraan het café op een stoel. Verweesd en voor zich uit te staren. De postbode kwam de brieven brengen, en gaf haar een schouderklopje. Andere stamgasten kwamen haar condoleren. Haar antwoord waren tranen.

