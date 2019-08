Summerfest start met geslaagde Ambiancenacht: “In Aalter noemen ze dat ‘gezonde leude’” Joeri Seymortier

03 augustus 2019

10u19 0 Aalter Summerfest Aalter heeft haar start niet gemist, met een meer dan geslaagde Ambiancenacht. Willy Sommers was weer de held van dienst.

Summerfest koos dit jaar op de startdag nog eens voor de onvervalste ambiance en katapulteerde de bezoekers naar de 90’s met optredens van onder andere Get Ready, The Confetti’s en Danzel. Maar het was uiteindelijk Willy Sommers die zijn titel van grootmeester alle eer aan deed, en jong en oud deed meezingen met zijn jukebox vol hits. Bij ‘Als een leeuw in een kooi’ en ‘Laat de zon in je hart’ ging de tent helemaal uit de bol.

“Wat een zalige feestavond”, klonk het bij een groepje vrienden, achteraan in het mooi aangeklede vip-gedeelte van de tent. “Zo’n ambiancenacht doet ons een beetje terugdenken aan de hoogdagen van de Oogstfeesten, de voorloper van Summerfest. Gezellig iets drinken, meezingen en een polonaise dansen. In Aalter noemen ze zoiets ‘gezonde leude’. Dat zou er veel meer moeten zijn.”