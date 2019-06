Summerfest Aalter rouwt om grafisch ontwerper Glenn Notteboom (33): “Een sterke kracht veel te vroeg verloren” Joeri Seymortier

03 juni 2019

15u56 26 Aalter Het muziekfestival Summerfest Aalter rouwt om de dood van medewerker Glenn Notteboom. Hij was de grafisch ontwerper van het festival.

Glenn Notteboom werd amper 33 jaar en was getrouwd met Tamara Pius. Hij was de trotse papa van Cara en Lowie. Twee jaar lang vocht Glenn een oneerlijke strijd tegen kanker, die hij nu verloor. Glenn was helemaal bezeten door muziek en stond zelf achter de draaitafel als dj Sykes en MI37. Hij was ook nauw betrokken bij de organisatie van Summerfest Aalter en daar komt zijn overlijden heel hard binnen.

“Glenn was een zeer trouwe medewerker van Summerfest”, zeggen Geert en Ellen Wyckstandt. “Hij was de man die enkele jaren geleden ons nieuw logo heeft ontworpen. Ook alle grafische dingen die we op Instagram en Facebook lanceren, dragen de handtekening van Glenn. Zijn leven was een beetje Summerfest. Zelfs op het laatst, toen hij het al zeer moeilijk had, heeft hij nog ontwerpen gemaakt voor ons. Een sterke kracht die we veel te vroeg verliezen. Deze zomer gaan we Glenn zeker eren op de volgende editie van Summerfest. Zijn foto zal regelmatig passeren op de grote schermen. Zo is hij er toch nog een beetje bij.”

Andy Eeckhautte werkte als dj Onix vaak samen met Glenn achter de draaitafels. “Het is niet te beschrijven hoe hard ik Glenn zal missen”, zegt Onix. “We zullen nooit meer samen kunnen gaan draaien. Glenn was een topvriend en we stonden altijd klaar voor elkaar. We kwamen al samen van toen we amper 14 jaar waren. We hebben zoveel meegemaakt. Glenn heeft de strijd verloren en heeft nu rust. Ik hoop hem hierboven ooit terug tegen te komen.”

Familie en vrienden nemen afscheid van Glenn Notteboom, op vrijdag 7 juni om 10 uur, in de Aula Van Parijs, Stationsstraat 234 in Aalter.