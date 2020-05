Straat voor school wordt verkeersvrij en dient als extra speelplaats: gemeente Aalter helpt scholen met coronaplan Joeri Seymortier

27 mei 2020

16u18 22 Aalter De Maria Middelareslaan voor de basisschool van het Emmaüsinstituut in Aalter wordt vanaf volgende week tijdens de schooluren verkeersvrij. Zo kan de school de straat gebruiken als extra speelplaats, om de kinderen zo verder uit mekaar te houden. Aalter stelt ook een pak gemeentelijke gebouwen gratis ter beschikking aan scholen met plaatsgebrek. Al het materiaal van de gemeentelijke uitleendienst kan ook gratis door alle scholen gebruikt worden.

Aalter heeft behoudens de Academie geen eigen gemeentescholen, maar toch zet de gemeente alles op alles om de scholen in deze coronatijden te ondersteunen. Zeker nu vanaf dinsdag 2 juni een pak meer kinderen en jongeren naar school moeten, is alle hulp voor de scholen welkom.

Tussen pakweg 9 uur en 15 uur is geen verkeer mogelijk

in de Maria Middelareslaan schepen van Onderwijs Kristof De Blaere (CD&V)

“Een van de opmerkelijkste maatregelen die we nemen is het verkeersvrij maken van de Maria Middelareslaan”, zegt schepen van Onderwijs Kristof De Blaere (CD&V). “Je zal de kinderen nog kunnen afzetten aan school en ook ophalen, maar tussen pakweg 9 uur en 15 uur is geen verkeer mogelijk in de straat. Dan kunnen de kinderen tijdens de twee speeltijden en tijdens de middagpauze daar zorgeloos op straat spelen. In de straat zijn wel enkele garages van buurtbewoners, maar we hopen op begrip voor de uitzonderlijke situatie.”

700 leerlingen

De school is blij met de maatregel. “We hebben 700 leerlingen in de kleuterschool en de lagere school van Emmaüs”, zegt beleidsondersteuner Kimberley Debie. “De kinderen zullen wel nooit allemaal samen op school zijn, maar toch zijn wij een grote school. We gebruiken verschillende ingangen om de leerlingen zoveel mogelijk uit mekaar te houden. Ook de speelplaats is in vakken ingedeeld, maar we hebben daar plaats te kort. Dat de kinderen nu kunnen spelen in de verkeersvrije straat, is een grote stap vooruit.”

Scholen die de gemeentelijke gebouwen willen gebruiken, kunnen dat gratis doen. In Knesselare zal Het Klavertje Vier alvast gebruik maken van de oude bibliotheek, schuin over de straat Kristof De Blaere, schepen CD&V.

De gemeente Aalter zet ook in alle deelgemeenten minstens één gemeentelijke gebouw ter beschikking van de scholen die nood hebben aan extra ruimte. “Die gebouwen staan leeg en zijn volledig gepoetst en ontsmet. Scholen die de gemeentelijke gebouwen willen gebruiken, kunnen dat gratis doen. In Knesselare zal Het Klavertje Vier alvast gebruik maken van de oude bibliotheek, schuin over de straat. Dat gebouw staat sinds kort leeg, en kan nu nuttig gebruikt worden”, zegt schepen De Blaere.

Buitenschoolse opvang

De gemeente geeft de scholen ook gratis alle beschikbare materiaal van de gemeentelijke uitleendienst. Scholen kunnen onder andere nadarhekken, maar ook extra tafels en stoelen gebruiken. Het gemeentebestuur levert bovendien alles ter plaatse af en pikt het nadien ook gratis terug op. “En ook qua opvang steken we een tandje bij”, klinkt het. “Vanaf dinsdag 2 juni is het mogelijk om buitenschoolse opvang te organiseren in de scholen zelf. De opvang, die verzorgd wordt door de vaste medewerkers van de gemeentelijke opvanginitiatieven, zal gebeuren in aparte bubbels. Het is dankzij de flexibele medewerking van ons hele team dat dit mogelijk is. In de voormiddag is er opvang van 7 tot 9 uur, en in de namiddag van 15 tot 18.30 uur. De scholen die noodopvang aanbieden, moeten dat dan eigenlijk enkel nog tussen 9 en 15 uur zelf organiseren. Als ze dat doen, kunnen ze op een subsidie rekenen, die de gemeente voor de scholen prefinanciert”, besluit schepen Kristof De Blaere.